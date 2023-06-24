桃園某醫院院長遭控訴與院內一名已婚護理師交往近5年，趁女方值夜班時在值班室嘿咻，女方甚至產下一子，由不知情的丈夫扶養，擔任交警的丈夫2年前得知真相後崩潰，罹患憂鬱症；法官認為小王與妻子共發生8次性交，小王離職後開診所每月收入約40萬，判須賠償180萬。

丈夫控訴與妻子結婚近20年，小王在民國105年至110年間利用身為專科醫師及醫院院長的權勢，趁妻子值夜班時在值班室內發生性關係並脅迫交往，陸續共發生8次關係，妻子甚至在107年未對方產下1子，2人在2年前離婚，妻子告訴他實情後，他難過到罹患憂鬱症，決定向小王提告求償200萬元。

小王雖坦承有與女方發生關係，但否認是利用職權及上下隸屬關係對女方脅迫誘騙，認為是男子單方面臆測，小王說此事也造成他家庭破裂，已從原任職醫院離職自行開業，現須扶養母親配偶及3名子女，另有3700萬元房貸，認為男子求償200萬元金額過高。

法官認為夫妻2人的次子與男子無血緣關係，是小王與妻子通姦所生子女，原告男子擔任交通警察，月收入約8至10萬，小王當時在桃園某醫院擔任副院長，月收入約40至50萬，開立診所後每月收入40萬，審酌2人通姦共8次且交往長達數年，判小王需賠償180萬。