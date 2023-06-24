Finally home 🫶 pic.twitter.com/ktiqRXHm1N — San Antonio Spurs (@spurs) June 24, 2023

看來《ESPN》權威記者沃納洛斯基給予今年NBA選秀狀元文班亞馬非常高的期望！沃神24日在節目中表示，「文班亞馬很可能在第一個球季就入選全明星賽，不少我很尊重的球隊高層認為，他可以在第3到4個球季成為NBA攻守兩端最好的球員。」

上次能在菜鳥球季入選全明星賽的球員是2010-11年球季的布雷克葛瑞芬，然後是2002-03年球季的姚明、1997-98年球季的鄧肯、1994-95年球季的葛蘭特希爾與1992-93年球季的歐尼爾，根據《ESPN》分析，文班亞馬約有54.6％機率在菜鳥球季入選全明星賽。

文班亞馬也在今天搭乘私人專機抵達聖安東尼，且接受不少馬刺接機歡迎，讓他不禁在IG分享影片，更寫，「我愛馬刺球迷！」馬刺傳奇球星且同樣來自法國的帕克表示，「馬刺是文班亞馬最完美去處，我也知道他想去聖安東尼，感覺就像命運，我一定會全力支持他。」