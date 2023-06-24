42歲男星黃健瑋近年以《人選之人-造浪者》、《茶金》等作品闖出知名度，最近他繼許傑輝後也捲入「MeToo」風暴，遭女演員指控趁機性交，黃健瑋本月20日找律師發聲明，指出爆料內容非屬實，已委託律師維護自身權益，未料今(24日)週刊報導，該女演員情緒潰堤輕生，幸好及時被救回，如今處於身心受創的階段。

女演員近日在臉書表示遭《人選之人》男演員涉及性侵，透露對方還演過短片《贖金》，網友根據線索找出有演過這兩部的男演員是黃健瑋，女演員也證實。而黃健瑋第一時間透過經紀人駁斥，強調：「年輕時確實有過很多交往對象，但對於報導中近廿年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。對近日諸多事件感到難過與遺憾，也對所牽連的單位與朋友們感到非常抱歉。」

黃健瑋律師聲明。（圖／經紀人提供）

而黃健瑋的太太蔡亘晏（爆花）也表示，結婚前就清楚丈夫的過往，知道他情史豐富，但不會犯法，「平日裡關於錯誤，有做過的，他一定會承認並且道歉改進；而關於那些沒有做過的事，我自己是當梗（哏）圖在看」，心情不受影響。而黃健瑋20日再次透過律師發表聲明，除了強調不會再回應，也表示已經透過律師維護自身權益。

據《鏡週刊》報導，黃健瑋發律師聲明當天凌晨，女演員被丈夫發現輕生意識不清，緊急送醫後，幸好撿回一命，女演員表示多年過去，自己都在懊悔當時自己不察，才導致對方趁機侵犯，見到黃健瑋的律師聲明，女演員認為對方並沒否認兩人發生關係，且預告就她所知受害者不只一位，她要的不是別的，就是希望黃健瑋能還原真相並向她道歉，對此，黃健瑋暫未再次回應。

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