現代人積極增肌減脂，但小心錯誤的運動方式將造成減肌增脂。醫師表示，人在跑步時，身體會燃燒能量來提供動力，能量來源有2種，一為脂肪，一為肝醣。當人慢跑時，心跳較慢，身體會多使用脂肪來產生能量；當人快跑時，心跳較快，身體會比較多地使用肝糖，而肝醣大多貯存於肌肉，因此快跑容易消耗肌肉量。

減重醫師蕭捷健在其臉書貼文表示，跑步可以消耗熱量，跑得快時可以燃燒較多的熱量。當人跑步時，身體會燃燒能量來提供動力，能量主要來自兩種來源：一是脂肪，另一是肝糖，肝糖就像人體的快速能源。

他表示，上述兩種能源被身體使用的比例是由人的心跳速度來決定。當人跑得慢，心跳較慢，身體會使用較多脂肪來產生能量；當人跑得快的時候，心跳就快，身體就會使用較多肝糖。

至於跑得快還是慢會燃燒更多的脂肪呢？蕭捷健表示，兩者燃燒的脂肪差不多，

當人慢慢跑步，心跳速度約每分鐘100下，身體約有一半的能量來自脂肪，另一半來自肝醣。所以，如果你跑了5分鐘，並消耗了50大卡的能量，約有25大卡來自脂肪。

若人跑得較快，每分鐘心跳加速到140下，身體可能僅30%能量來自脂肪、70%來自肝糖。若人以此速度跑5分鐘、消耗了100大卡的能量，約有30大卡來自脂肪。

他表示，因此，人雖然跑得更快、消耗更多能量，但實際上只多燃燒5大卡的脂肪，但肝醣卻消耗70大卡，而肝醣主要貯存於肌肉。

他提醒，如果採取低碳飲食，運動前未吃澱粉，身體可能會將肌肉分解成燃料來提供運動所需的能量，如此一來，肌肉就可能會隨著運動的進行而減少。他並建議，大餐後可以透過快跑來多消耗一些熱量。