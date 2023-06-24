一名網友稱妻子近日受到MeToo運動影響，妻子某日突向他提離婚，原因是他在床上每次都要求變換姿勢和大講dirty talk（性交淫語），妻子認為遭侵犯騷擾，他解釋是為了情趣才沒收斂，但妻子說已經有錄音，若上法院對他不利，他最後崩潰發文「我是真的很愛她，但真的只能走上離婚這條路嗎？」

該網友在Dcard發文，他與妻子交往、結婚共6年，婚後他讓妻子在家，他做工程師提供經濟，他稱妻子近期聽到許多朋友提到MeToo運動，妻子也跟著加入許多女權團體，他近日下班時，妻子突然慎重地拿出離婚協議書，稱他每次行房都要求變換姿勢和講一些dirty talk，「她覺得很不舒服」。

該網友說他認為夫妻間需要有情趣，因此在床上不會收斂，但妻子卻一口咬定被他騷擾、要求離婚，還稱已經有錄音，如果報警依跟騷法，他會遭罰，離婚也一定是他不利，他最後崩潰發文「我本身不是法律專業，請問各位我該怎麼跟她解釋？我是真的很愛她，但真的只能走上離婚這條路嗎？」

其他網友留言「我猜想你老婆應該是對me too有些不正確的理解」、「聽她在唬爛的，跟騷法不是這樣用，覺得綠綠的有問題」、「法律有一條是，違反伴侶意願所為的性行為是性侵害行為」、「床上正在爽時講的話，她不喜歡聽，為什麼結束後不跟你一起檢討？性事不是要兩個人一起磨合嗎」、「離了吧，難不成繼續接受她的pua嗎？記得財產要分好」。