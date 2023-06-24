根據路透、美聯社報導，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）於24日透過社群平台Telegram宣稱，已經率領部隊越過烏克蘭邊境，攻進俄羅斯，進入俄羅斯南部地區軍事總部所在地、羅斯托夫州（Rostov），並已準備好沿途與俄軍對戰。

稍早普里格津在未提出佐證的情況下，指控莫斯科當局以飛彈攻擊瓦格納部隊，造成大規模死亡，他誓言展開報復。據悉，普里格津手中握有2萬5千名士兵。

普里格津說，「這不是軍事政變，而是要求正義之舉，」並將矛頭指向國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）及參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov），稱他們密謀摧毀瓦格納軍團。過去他也曾指控兩人在俄軍損失規模一事向普丁說謊。

俄羅斯國營通訊社塔斯社（TASS）指出，普里格津呼籲推翻軍事高層後，莫斯科當局已著手加強安全措施。當地媒體播出的畫面顯示，裝甲車已經部署到首都莫斯科各處。

CENTER OF MOSCOW NOW



Prigozhin has called on the Russian National Guard to join his side to fight against the Russian Army. pic.twitter.com/lljOXj3NvH — Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 23, 2023

同時，俄羅斯聯邦安全局（FSB）發出聲明，指控普里格津發動「武裝叛變」，挑起「內部衝突」，已下令展開犯罪調查，並號召瓦格納戰士逮捕他。