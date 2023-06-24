最近台灣社會「MeToo」風氣盛行，大家都拿出勇氣分享過去遭性騷擾經驗，美女主播朱淑君透露，去年5月到市場採訪時，一名男路人趁她忙著工作不注意時，在她的褲子上潑灑了溫熱液體，她第一時間回頭記下該男特徵，接著到警局報案提告，她並非希望對方賠錢，但希望能得到強制就醫的結果，然而看到判決書時她卻失望了。

朱淑君本月初在臉書表示，播報了一連串「MeToo」新聞後，自己也有類似經驗，去年5月她在白天工作採訪時第一次遇到變態，當天她隨立委、議員到市場採訪，現場人潮洶湧，因此有人碰到她時起初並未多想，直到發現有人用溫熱液體弄濕她的褲子，她立刻警覺回頭，第一時間未追上前，只是記住該男的穿著、外貌特徵，工作完成後才去報案。

朱淑君發文。（圖／翻攝自朱淑君Lydia臉書）

朱淑君說，報案過程中警方非常體貼細心，也在她的褲子上找到犯案證據，他們也在攝影機拍到的影片中認出該男，朱淑君更強調，有時這類事件發生時，外界常檢討當事人是否穿得太過清涼，但就她那次的經驗真的跟這個沒關係，騷擾無關服裝，她那天是穿著長褲、長袖、西裝外套工作，仍遇到這種事。

在警方和身邊工作人員協助下，朱淑君順利完成指控，但判決書卻讓她失望，上面寫著對方犯了公然侮辱及毀損罪，最後依比較重的毀損罪來量刑，拘役30天，雖然對方得到了懲罰，但與被害人的傷害和真實感受相比真的輕如鴻毛，一年過去現在她想到當時感覺還是覺得噁心，也曾懷疑自己是否小題大作，但見到最近「MeToo」運動，她想呼籲所有受害者都沒有錯，「希望有一天，這社會的惡意，在你我的勇敢中，減少一些（或是不敢顯現）」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。