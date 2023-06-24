克里姆林宮今天宣布，俄羅斯檢察總長已告知總統蒲亭（Vladimir Putin），說傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）企圖策劃武裝叛亂，美方表示正密切監控情勢。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「俄羅斯聯邦檢察總長克拉斯諾夫（Igor Krasnov）向蒲亭通報，已啟動與企圖組織武裝叛亂有關的刑事案件。」

法新社報導，克宮還說，蒲亭正持續接收有關瓦格納集團與俄國國防部之間日益緊張的最新情況。

培斯科夫在俄國新聞機構報導的發言中指出：「國防部、聯邦安全局（FSB）、內政部、國家近衛軍等安全服務和執法機構全天候不斷向總統進行彙報。」

白宮發言人表示，瓦格納首腦呼籲對莫斯科高層發動「武裝叛變」後，白宮正在監控俄國情勢，總統拜登也已聽取相關簡報。

白宮國家安全會議（NSC）發言人霍奇（Adam Hodge）說：「我們正在監控情勢，會針對事態發展向盟友及夥伴進行磋商。」