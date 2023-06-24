台東縣長濱鄉長光部落阿美族藝術家「拉飛．邵馬」與友人昨天下午下海打魚，失聯一夜，今天上午被尋獲已無生命跡象。（海巡第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長濱鄉長光部落阿美族藝術家「拉飛．邵馬」與友人昨天下午下海打魚，失聯一夜，今天上午被尋獲已無生命跡象。（海巡第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長濱鄉長光部落阿美族藝術家「拉飛．邵馬」23日下午，為了今天部落的海祭，與2名友人下海打魚準備祭典的漁獲。大家約定天黑前上岸，不過同行友人上岸後卻遲遲等不到他，趕緊報案求援，岸巡人員以岸際搜尋了一夜，今天清晨6點半在距離事發地點北邊100公尺處尋獲，已經明顯死亡，續將由台東警察局成功分局辦理相驗。

部落耆老說，今天是長光部落的海祭，依照習俗，年輕勇士要在前1天下海打魚，作為隔天祭拜海神的供品，並且分享給部落族人的儀式。

「拉飛．邵馬」曾經曾經參與2020年漂鳥197 ＜拾火＞、2019 ＜海人與夜獸＞拉飛邵馬與葉海地聯展，2018 Pulima藝術獎，2017 山魂海靈─東海岸藝術家聯展等創作作品。

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，23日晚間7點18分接獲台東縣警察局轉民眾報案，有3名男性民眾下午至長濱三間屋岸際實施自由潛水，仍有1名身著深色潛水衣攜蒂魚雷浮標的民眾尚民眾尚未上岸海巡署東部分署第一三岸巡隊立即派出海巡同仁及通報成功消防分隊前往現場救援，今日上午6點30分尋獲失蹤民眾，經檢視已無生命跡象，後續將由成功分局辦理相驗事宜。