近期資深狗仔葛斯齊近期指藥頭都認識大、小S，還表示「他（藥頭）說汪小菲的爆料是確實的」，對此，大S的經紀人發聲明駁斥並已請律師蒐證，小S今（23日）深夜也同步透過臉書表示，和姐姐大S正式對葛斯齊提起告訴，而律師陳頂新被問到究竟「提告勝算有多大」，他也分享專業的觀點。

黃子佼日前發出3支影片回應性騷風波，還一連爆料13名藝人過往事蹟，其中提到大、小S與具俊曄吸毒，引來大小S發聲明駁斥，不過資深狗仔葛斯齊又在節目上表示，稱不只一個藥頭認識大、小S，甚至強調：「汪小菲的爆料都是確實的」，且他在酒店遇到大、小S的藥頭，「藥頭還說藥是透過一位黃姓藝人轉手給她們，不過不是黃子佼」。

而今深夜小S也在臉書發聲明表示，葛斯齊言論均未經查證，已嚴重侵害大、小S名譽，經紀公司已委託律師蒐證並盡快提告，「因此若再有任何媒體捕風捉影引述上開不實報導，侵害大小S之名譽者，其將委任律師立即採取法律訴追程序，絕不寬貸。」

據《壹蘋新聞網》報導，陳頂新表示，葛斯齊上節目的爆料內容雖涉犯誹謗罪，但若被法院認定事涉公益，或能證明為真實，又或依取得證據客觀上合理相信為真者，不予處罰。

事實上，針對吸毒爆料，大S經紀人第一時間就生氣回應：「大家以常識想想如果長期天天用藥的話有可能20年間直到大S離婚之前完全沒有吸毒傳聞嗎？這20年姐妹倆天天用藥的情況下會外表會長成什麼樣？還能夠思路清晰照常主持節目、出席代言活動？更不用說還參與了2部實境節目錄影被數十台機器24小時拍攝著？」，並指出一切相關不實報導與言論皆已委託律師蒐證中，請大眾切勿繼續以訛傳訛。

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