Goodbyes are hard.

But the future is exciting. pic.twitter.com/hULgrVXkmi — marcus smart (@smart_MS3) June 23, 2023

先前遭到「綠衫軍」塞爾提克無情交易到灰熊的史馬特，24日特地在個人官方推特發表長文，藉以感謝綠衫軍過去9年的照顧，他在一開頭就寫著，「難說再見，但未來依舊精采！」史馬特預計在莫蘭特下季禁賽25場期間，扛下灰熊先發主力後衛重任。

「我該從何說起呢？開始回顧過去這9年，很多情緒湧上心頭，我從達拉斯來到波士頓，還是一名不知道自己想要什麼的少年，」史馬特表示，「我唯一知道的是，媽媽灌輸給我那種拚命努力的職業態度，我要透過自己努力，確保贏下每個波士頓球迷尊重。」

「這也是我始終堅毅強韌的原因，」史馬特表示，「波士頓，你對我來說是如此特別的地方，我在這裡成長，在這遇到那些最好朋友，我永遠不會忘記這裡時光。儘管我們最終沒有完成升起第18面冠軍旗幟的願望，但我仍對我們取得成就感到自豪。」

「我會想念波士頓很多事情，尤其是我的隊友與球迷，還有這裡的孩子與我們在醫院做的慈善事業，在波士頓這9年是美妙的，謝謝你們所有的愛，現在是時候往前看了，」史馬特表示，「我等不及想到曼菲斯重新開始，我們在那裡正在創造一些特別的事，我很幸運能成灰熊國度一份子，讓我們上工吧。」