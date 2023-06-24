高雄市鳥松區45歲鍾姓男子日前因騎乘普重機車轉彎違規未打方向燈，警方見狀上前攔停，盤查過程發現鍾男散發酒味，鍾男直接要求警方酒測，且直言自己會被法辦，經實施酒測果然超標，警方現場逮捕鍾男移送偵辦。經查，鍾男10年內有高達7次酒駕紀錄。

仁武分局大華派出所員警於6月22日晚間11時許巡邏行經鳥松區大昌路時，發現一名機車騎士違規，上前攔查。不料還沒等警方開口，鍾男竟直接要求警方對他酒測。

鍾男渾身酒氣，警方詢問他有無喝酒時，鍾男回答：「喝兩罐」。實施酒測前鍾男還直言：「應該是要送法辦，沒關係」。經警方實施酒測果然超標，鍾男竟說：「真的要送，我不會騙你」，令警方直搖頭。警方告知相關權利後將鍾男逮捕，全案訊後依公共危險罪移送偵辦。

警方調查，鍾男10年內有高達7次酒駕紀錄，盤查過程中更毫無悔意，還說他才剛出獄。此次鍾男酒駕遭查獲的飲酒地點距離住處不到500公尺，顯見心存僥倖。

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