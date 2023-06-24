「美墨商機開發旗艦團」23日於鳳凰城舉辦台灣科技日，外貿協會董事長黃志芳表示，亞利桑那州將會是美國西南部重要的半導體和電子產業供應鏈中心，透過台灣企業的投入參與，將為台美產業創造互利的機會。台積電在亞利桑那州擴大的投資就是一個最好的例證。

經濟部國際貿易局與外貿協會共同辦理「2023年美墨商機開發旗艦團」，黃志芳率中華電信、佑順發機械、盤旭智能、群翊工業、凌群電腦、亞旭電腦、燿華電子及成運汽車等台灣企業，繼墨西哥行程後，赴美國亞利桑納州，並於台積電設廠所在的鳳凰城市辦理臺灣科技日，貿協並將與大鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）簽署合作備忘錄。繼去年美國形象展取得豐碩成果後，再創台美交流的新高峰。

黃志芳表示，台積電不僅吸引供應商和員工，還將為亞利桑那州催生一個充滿活力的台灣城，如85℃等台灣連鎖加盟業都已進駐。黃志芳在拜會州長時，特別提到隨著台積電設廠，將有更多台灣企業來到，訪團剛參訪墨西哥，看到墨西哥受惠美國近岸外包政策，越來越多的企業前往墨國設廠，尤其是許多台灣電子業者在墨北設廠，建議位在美南的亞利桑那州可與墨西哥加強合作，串連起完整的供應鏈。

鳳凰城市長Kate Gallego表示，台積電設廠建立了整個供應鏈的生態圈，鳳凰城亦將會完善醫療、教育等系統，並加強開發潔淨能源及推動電動巴士，為企業打造良好之投資環境，深化臺美交流，達到雙贏的局面。

台灣科技日計吸引逾195位政商名流出席，我國參加企業展示最新技術與產品，並與當地重要企業進行超過100場次的洽談。其中，洽談的美商對於人工智慧暨物聯網的產品及塗佈材料之應用很感興趣，認為亞利桑那州生態環境及產業趨勢將提高此類產品之需求。