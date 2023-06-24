不少人藥品開封後會放入冰箱保存，認為這樣就能「保鮮」。對此，彰濱秀傳醫院藥學部教學副組長洪正憲指出，此舉反而可能導致藥品更快變壞。像是兒童常用的糖漿類藥品，藥師表示，若存放在冰箱可能會造成結晶、變質和產生沉澱，最好是放在陰涼乾燥的地方，開封後在室溫下可存放1個月。

藥師洪正憲在粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文，提到很多人都誤以為開瓶後的糖漿或液體藥品需要冷藏，其實恐會導致藥品更快變壞。他並以兒童常用口服液劑為例，分別針對懸液用粉和糖漿進行說明。

首先是懸液用粉，洪正憲表示，許多抗生素藥水是從粉末混製而成，尚未製成藥水前，可存放到保存期限，但若調製成藥水，就只能保存5～14天左右。另外，有些藥水需要冷藏，如諾快寧；有些則推薦在室溫儲存，像是日舒、菌巴達等。

其次為糖漿，洪正憲解釋，像兒童常用的止咳藥水、退熱藥水等糖漿類藥品，通常不會一次用完，除非藥品說明書有特別指出，否則不需要冷藏。他指出，糖漿放在冰箱反而可能結晶、變質和產生沉澱，此類藥品最好放在陰涼乾燥的地方，開封後在室溫下可存放1個月。

洪正憲呼籲，藥品不是食物，不建議隨便將其放入冰箱，臨床上也曾遇過許多將藥物放在冰箱，卻潮解變質的案例。他特別提醒，在使用藥品過程中，務必要仔細閱讀藥物說明書和諮詢專業醫療人員。