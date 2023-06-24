綜合外媒報導，稱解放軍空軍當前正在開發新型轟炸機，進行區域打擊和全球目標攻擊，目前暫定代號為「殲轟-XX」（JH-XX），且該機設計中採用許多第五代戰鬥機技術，最早2025年就會擁有初始作戰能力。對此，前陸軍中將帥化民表示，一但此兼具戰鬥機跟轟炸機性能的戰機問世，美國就會擔心關島跟夏威夷遭到奇襲。

據《The Drive》報導，這架被軍事評論員稱為殲轟-XX的飛機將擁有1000至2000英里的作戰半徑。而《China Factor》網站也提到，殲轟-XX同時攜帶PL-15E空對空導彈，加強空中作戰能力。

帥化民昨（23）日則在中天節目《全球大視野》指出，殲轟-XX有使用殲-20的技術，速度快、載彈量大、行距長、又匿蹤，等於是把現在所有航空工業技術全部揉合在一起，美國之所以會擔心，是因為這種新型轟炸機有可能威脅到關島或夏威夷，「搞一個奇襲，美國就沒辦法了，就像二戰時美方用航母把B-29放出來轟炸東京，此舉對日本人軍心造成很大威脅。」

除此之外，帥化民還提到，如果中國大陸發展到一定的數量，這種新型戰鬥機除了會造成奇襲性效果，還可以進行大規模的軍事轟炸作戰，也會對地面戰爭產生重大影響。

帥化民認為，陸方發展殲轟-XX轟炸機的理念可能是來自於該國開發的新式飛彈武器，若從飛彈的角度來解釋，美國在波灣戰爭中最出名的是戰斧飛彈，該武器可以打擊「點目標」，但飛行速度只有0.7馬赫到0.8馬赫；導彈則是速度快，可是彈距固定不會變，中國大陸現在的鷹擊-21則是把導彈跟飛彈的特色結合在一起。