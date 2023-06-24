現役中華女足隊長王湘惠2021年便集結多名校友及隊友，定期返回母校花蓮光復國小與小足球女將們踢球交流，希望藉此熱絡地方足球風氣，重現女足昔日風華。（王湘惠提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮光復國小女足隊曾是國內足球女將的搖籃，卻因少子化與升學主義逐漸殞落，身為校友的現役中華女足隊長王湘惠不願見球隊面臨斷層，2021年起便集結多名校友及隊友，定期返回母校與小球員踢球交流，並和家長分享經驗，廣獲地方支持，未來將延續辦理並朝向鄉內特色活動目標前進，希望藉此熱絡地方足球風氣，重現女足昔日風華。

光復國小女足隊成立於1989年，成員多來自光復鄉馬太鞍阿美族部落，曾代表台灣多次出賽國際分齡足球賽，屢創佳績，有女足搖籃的美譽，未料近年少子化影響，加上家長擔心足球影響孩子課業，以致足球隊目前僅剩8人，面臨斷層危機。

王湘惠得知母校女足隊的困境，兩年前邀請多位校友及隊友回母校舉辦「光小女足1989」活動，與小球員們一同踢球，並贈送足球、訓練襪等，讓小朋友有更多機會接觸足球，同時也邀請家長到現場交流經驗，廣獲支持，因此去年續辦，在聖誕節當天穿上紅色球衣扮演聖誕老婆婆，給小球員們驚喜。

王湘惠說，辦活動初衷是希望藉由校友回娘家，凝聚力量，激勵小球員們，幫助女足隊的發展，同時也希望透過邀請家長親臨球場看看孩子踢球時的樣子，放心讓他們享受運動的過程，延續踢球的夢想。

王湘惠坦言，光復的資源較都市少，發展也隨之減少，且鄰近小學若沒有足球風氣，這項運動在光復可能就會漸漸沒落，因此希望「光小女足1989」能常態性的舉辦，但因自己仍處於現役狀態，若碰上賽事恐無法出席，因此會朝每年1次或2次的方式辦理，不會間斷，同時也期望能將這項活動結合地方成為特色的活動，並發展出更多觸角，激發足球員的熱情活絡社區，重新燃起足球風氣。