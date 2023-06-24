台灣大總經理林之晨表示，台灣大持續以超5G的長線(Grit)、天賦(Gifts)、集團綜效(Group) 等思維，從客戶的問題與需求出發，設計出如好速成雙、mo幣多、Disney+綁約等受到用戶歡迎的獨門方案，讓智慧型手機月租用戶ARPU連續24個月成長，退租率也來到公司成立以來的新低，持續建構永續成長的根基。未來，台灣大將持續發展為全方位科技電信航母。

林之晨也透過《Institutional Investor機構投資人》的專訪，進一步分享自己的領導心得，並指出長線規劃以及訂立具體發展策略的重要性，不僅可以讓團隊更清楚自己要努力的方向，內部運作也將更有效率，團結的氛圍及士氣也會隨之提升。專訪中，林之晨也透露對區塊鏈將如何徹底翻轉人類存取與交換價值應用發展的期待。

另外，台灣大亦在「次榜單-亞洲其他區域」(不含日本、大陸)評比中，榮獲7項指標全數第一名的肯定，不僅再度榮登電信業「最受尊崇企業」(Most Honored Company)之列，更首次獲得「全明星」(All-Star)地位，成為電信業唯一、台灣唯二得到此殊榮的業者。