在忙碌的生活中，不少人每天都跟時間賽跑，而忘了讓自己停下腳步，製造一些愉快的氛圍，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、水瓶座、雙子座工作之餘，懂得放鬆享受人生，他們討厭一成不變的事物，認為過著想要的生活才是根本之道。

▍雙魚座

按部就班地工作、生活，不是雙魚座渴望的，不走正規路線，才是最大的期望，雙魚座不會逼自己不休息、不放鬆，他們懂得在必要的時候，給心靈放個假，去做一些看似無意義卻超級療癒人心的事，讓陽光照進原本枯萎的生活。

▍水瓶座

喜歡冒險嘗鮮的水瓶座，很在乎精神世界能不能豐富，心靈是否能更充實，盡量活得不那麼「正經」，有時在旁人看來是浪費時間，但內心的快樂和滿足感只有他們知道，即使疲憊也會覺得心暖暖的。

▍雙子座

一本正經工作、學習，按部就班生活，是許多人喜歡的類型，但在雙子座眼中認為實在很無趣，人生苦短需要及時行樂才對，在眾人詫異的目光中，用不同方式過著想要的生活，做自己喜歡的事才是根本之道。