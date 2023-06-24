44歲導演游智煒2005年以《生命狂想曲》榮獲第42屆金馬獎最佳短片，近期卻遭指控涉嫌性騷、性侵逾20人，游智煒22日為此發文致歉。不過，律師簡大為表示，就算該導演認錯，也不能因此定罪，需要有可靠的事證或人證。

根據《TVBS新聞網》報導，律師簡大為指出，被告的自白無法當作有罪的唯一證據，必須要有事證或人證。根據性騷擾防治法第25條，性騷擾是告訴乃論，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金，而此案涉及的性侵害則是非告訴乃論。

游智煒畢業於台北藝術大學電影創作研究所導演組碩士，2001年開始活躍於幕後，除了導演，也經常擔任廣告、MV、電影的攝影師，曾與藝人賴雅妍、郭書瑤、莫子儀、林辰唏合作過，想不到近期台灣盛行#Me Too運動，游智煒跟著中槍，被多達20位女子指控性騷甚至性侵。

眼見風暴越擴越大，《地獄里長》已發出聲明會將游智煒除名，也會刪光許傑輝的戲份。不久後，游智煒22日發文致歉，透露童年曾歷經很多不愉快，心中寂寞又孤獨，缺乏對愛的正確知識，因此在愛情關係的處理失當，「總是在試探的過程中太著急太直接而傷害了一些人。這次深刻發現自己原來是這麼糟糕的人，對於所有做錯的事真心的向這些女性道歉，非常對不起。」

不過，游智煒的道歉文並不被多數網友買單，留言痛批：「把自己所有錯誤行為歸咎童年嗎？啊不會愛跟雞雞癢是不一樣的耶」、「沒有人在乎你為什麼會這樣的原因，因為你自己的悲慘經歷並不是被害人的錯」，還有網友揪出游智煒雖口口聲聲說深刻反省，但還在PO端午立蛋的照片。

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