根據俄羅斯「第一頻道」播出緊急新聞稿，發布有關於俄羅斯瓦格納雇傭兵公司負責人普里戈任背叛的聲明，俄羅斯總檢察院目前也對普里戈任提起武裝叛亂訴訟。普里戈任在23日表示，俄羅斯國防部軍隊襲擊了瓦格納雇傭軍的營地，導致瓦格納軍人遭到「巨大損失」，他承諾會對此做出回應，更強調其部隊正向俄羅斯首都莫斯科進發。

根據塔斯社24日報導，莫斯科已加強安全措施，所有最重要的設施、國家政府機構和交通基礎設施都已加強安保。另據俄羅斯消息報24日凌晨報導，俄羅斯國民警衛隊中央區所有軍官已抵達崗位進入緊急狀態。

俄羅斯國防部發佈聲明稱，在社交網路上以普里戈任名義傳播的所有關於 「俄羅斯國防部對「瓦格納私人軍事公司後方營地」進行打擊的消息和影片都是不真實的，是一種資訊挑釁，強調俄羅斯聯邦武裝力量繼續在特別軍事行動地區與烏克蘭武裝部隊的接觸線上執行戰鬥任務。

對於這一最新事態，據美國有線電視新聞網（CNN）23日引述白宮國家安全委員會發言人亞當．霍奇（Adam Hodge）說，美國總統拜登聽取了有關俄羅斯局勢發展的最新簡報。霍奇說「我們正在監測局勢，並將與盟國和合作夥伴就這些事態發展進行磋商。」同時，烏克蘭國防部也發表聲明「我們正在觀察局勢」。