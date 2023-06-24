端午節將至，每到這個時候總會出現關於「北部粽、南部粽」誰才是正統粽子的話題，不同口味、作法的粽子各有擁護者，除了粽子之外，不少北部與南部的食物也會隨著飲食習慣不同，而有不一樣的名稱或烹煮方式。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查十大「戰南北美食」，一起來看網友們都在熱烈討論什麼？

No.10 涼麵

北部人吃涼麵偏好經典麻醬口味，特別愛加「蒜汁」，南部人則喜歡酸辣或麻辣等甜一點、酸一點的口味。此外，嘉義人吃涼麵會加「白醋」類似「美乃滋」，麵條也不太一樣，多半是白色扁麵。對於嘉義涼麵，網友的接受度不一，「南部人：白醋=美乃滋，北部人：白醋=？？？」「這種涼麵超噁心，吃一次就嚇到」。

No.9 QQ蛋/地瓜球

「地瓜球」是台灣夜市的經典小吃，也有人稱作「QQ蛋」，不少網友認為這是南北部叫法上的差異，指出北部叫地瓜球、高雄以南則是叫QQ蛋，「台南人在那邊講什麼QQ蛋，地瓜球啦」、「聽說北部都叫地瓜球、南部都叫QQ蛋」、「男友說想去買QQ蛋，我就一直很納悶QQ蛋到底是什麼東西，後來到了夜市才發現原來是地瓜球啊」。

No.8 麵線/麵線糊

麵線北中南的口味、稱謂都不同，像是南部多了一個「糊（kôo）」字，叫麵線糊，比較偏甜，勾芡也多，配料愛加肉塊跟魚漿；而中部則是有特色肉燥口味的白麵線；北部的話多半是用柴魚熬煮的湯底，配料也比較單一，就是大腸和蚵仔。各有特色口味，也都有老饕支持，「第一次吃到豬血腸麵線...只能說南北口味大不同！」「在基隆我們管它叫『麵線羹』(焿)」、「我尊重台南人的口味，但丹丹的甜麵線我這個台北長大的真的不可以」。

No.7 米糕

北部的米糕是類似油飯做法，先將香菇、肉絲、蝦米以油蔥炒出香味，再放入圓筒狀杯子中塑型蒸熟，也就成了「筒仔米糕」。而南部米糕像滷肉飯的延伸版，將先裝入蒸熟糯米，加上肉燥、肉鬆、小黃瓜等配料。網友表示，「台北的米糕很不一樣，台南米糕是白糯米蒸熟後，再淋上肉燥和灑上魚鬆，天啊！超好吃的」、「有吃到一家米糕+荷包蛋，驚豔到原來北部也存在不輸給南部的美味小吃」。

No.6 蒸/炸肉圓

肉圓依烹調方式可分為蒸、炸兩大派別，中北部以油炸派為主，外酥內軟的口感；南部以清蒸派為主，追求外皮柔軟的表現。蒸、炸都有人喜歡，「蒸派」表示，「油泡的那個油膩感我真的沒辦法」、「炸的是對肉圓君的污辱」；「炸派」則認為「用蒸的是在吃超濃縮鼻涕嗎」、「蒸的=碗粿包肉，別說自己是肉圓謝謝」。

No.5 春捲/潤餅

清明節吃潤餅是習俗之一，北部潤餅內餡多以燙熟或水煮的蔬菜，加入豆干及蛋酥，再撒上花生粉；而在南部叫「春捲」，包進蔬菜、豆乾之外，有些還會加入油麵，花生粉會混入較多糖粉，整體口味明顯較甜。網友表示，「在高雄，國語我們叫春捲，台語叫『潤餅』，炸春捲就叫炸春捲」、「聽說南部的潤餅會包麵，婆婆是沒包過，所以就來吃北部版簡單潤餅」、「北部菜多濕潤、南部則是料多乾爽，兩種口味我都很喜歡」。

No.4 碗粿

南部碗粿會將滷肉、肉燥等配料，跟著米漿一起放入碗中蒸，顏色較深，一般又被稱呼為「黑碗粿」；彰化以北則是以純米漿為主的白色碗粿，不同做法各有愛好者，「白色加菜脯的碗粿有夠難吃」、「身為北部人，第一次吃到台南的鼎邊銼時我有嚇一跳，可能就如同習慣黑碗粿的南部人初嚐到北部常見的客家水粄白碗粿」、「在台北看到白色的碗粿，真的會很傻眼」。

No.3 意麵

南部的意麵比較像是北部俗稱的「鍋燒意麵」，麵條使用油炸意麵，而麵條本身的味道比較重一些，再配上自己喜歡的口味，海鮮、泡菜等等。北部意麵比較像是鵝黃色的南投意麵，加入肉臊和蔥提味，可湯可乾。網友說：「一個意麵各自表述，台南意麵、鹽水意麵、南投意麵、北部意麵、鍋燒意麵」、「北部人也覺得沒有真正的鍋燒意麵，之前去台南玩，覺得鍋燒意麵好好吃，回來北部買了好幾家味道都不對」、「北部鍋燒意麵加沙茶醬（驚！）」。

No.2 滷(魯)肉飯/肉燥飯/爌肉飯

滷肉飯、肉燥飯、爌肉飯因使用的豬肉部位、切丁或切塊，讓北、中、南三地對這款飯食名稱各自表述。飯上鋪著碎肉末，中北部叫「滷肉飯」；到了台南、高雄、屏東，卻改叫「肉燥飯」。而白飯上放著帶皮肉塊的，中北部叫「爌肉飯」，南部人叫「滷肉飯」。不少饕客說，「工作便當唯一選擇滷肉飯，我是道地的南部人，北部它叫控肉飯」、「我想到的是肉燥飯，北部叫魯肉飯，南部的好像都是切成小塊，肥肉居多口味偏甜，北部的醬汁似乎比較濃一點」。

No.1 南北部粽

端午節就是容易引發南北之戰的時刻，南北粽最大的差異就在於，北部粽會先將米搭配醬料炒至半熟，再用半熟米搭配全熟配料，包裹竹葉後，最後才拿去徹底蒸熟；而南部粽則是會先將純白糯米泡水，將生米包裹全熟的配料，包裹竹葉後再拿去用水煮熟。網友紛紛爭辯，「南部粽才好吃，北部粽只能算3D油飯」、「南部粽是水煮米糕」、「身為長居台南的台北人，南部的粽子，真的比較好吃」、「公司要訂粽子送同仁，同事為了買北部粽還是南部粽吵翻天」、「北部的肉粽算是瘦肉的油飯，肉粽要吃就要用蒸煮的」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月19日至2023年06月18日，共1年。

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