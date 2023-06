在南韓女團中擔任少女時代隊長的太妍,15歲那年成為SM娛樂練習生、18歲正式出道,當時雖然身材嬌小,卻總是給成員們像爸爸般滿滿的力量,擔任隊內主唱的太妍清澈高亢的唱功,更是讓她在演藝圈擁有「聽信太」(只要是太妍唱的歌都會很好聽)的美談,自solo出道以來也累積多種風格的音樂作品。

明(24)日太妍也特別來到台北舉辦《TAEYEON CONCERT - The ODD of LOVE in TAIPEI》演唱會,現在就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,一起來看太妍10大必聽歌曲有哪些吧!

No.10〈Weekend〉

說到「weekend」總是讓人心情雀躍!太妍這首〈Weekend〉以輕快的曲風配上甜美的嗓音,表達「只要是你的地方,往那裡去就可以了」,MV中太妍特別以粉紅色復古造型風格,帶給歌迷有別於以往的全新感受!

〈Weekend〉曲風也感染許多聽眾,「金太妍竟然rap了,歌整體很喜歡」、「歌好喜歡有夠Chill」、「這首很像Doja Cat《Kiss Me More》那種風格~超好聽的,愛死這種唱起來輕輕的但又很抓耳,聽久也不會膩的歌曲」。

No.9 〈11:11〉

太妍的〈11:11〉入選《告示牌》2016年二十佳韓國流行歌曲,還評價太妍溫潤的嗓音「溫柔且真切的歌聲」,歌詞主要講述女孩與前任對象在11時11分許下的願望,希望大家都能在秋天時分留下難忘的回憶。

歌迷分享聽完〈11:11〉心境,「推推推!打算用這首歌入秋了哈哈」、「超好聽,妝容有回到剛出道時的感覺XD」、「好適合這個季節慵懶的感覺」、「用濃妝代表感情正濃烈的時候,淡妝代表分開的劇情也很有意境」、「超適合repeat不停放輕鬆的歌」。

No.8 〈Why〉

太妍2016年6月帶著第2張迷你專輯《Why》回歸,其中主打歌曲〈Why〉強烈的旋律加上輕快的節奏非常適合夏天的氛圍,特別是舞蹈MV在YouTube上釋出後,太妍與男伴舞的可愛身高差,完美搭檔受到粉絲熱烈關注。

網友對於太妍的〈Why〉MV也感到非常驚艷,「畫面超美,造型也好好看」、「歌超好聽超特別又很豐富,果然不愧是太妍」、「金太妍這聲音唱什麼都好聽啊!戴耳機都要懷孕了XDD」、「延續著〈I〉的遼闊感!但又呈現一種夏日的清新風情!」

No.7 〈I〉

讓太妍圈粉無數的solo歌曲還有〈I〉!〈I〉收錄於太妍首張個人專輯《I》,講述自己對於追逐夢想的決心,將內心最深層的情感透過歌曲抒發,希望能鼓舞懷抱夢想的人繼續展翅高飛。歌曲也特別邀請嘻哈歌手Verbal Jint參與說唱,〈I〉公開後連續3天佔領8大音源榜一位,成為太妍經典代表作品。

網友給予〈I〉高度好評,「〈I〉超棒的啊,太妍拘束器完全被打開的感覺」、「真心感受到她是歡喜的全心投入在歌聲中」、「真的完全沉醉在太妍的歌聲中!超想哭」、「金太妍完全實力派」。

No.6 〈Spark〉

太妍曾在脖子後方刺上「Purpose」字樣,其中她為人知曉的歌曲〈Spark〉(〈火花〉)就是收錄在第2張正規專輯《Purpose》中,以此謹記自己不想活的虛無飄渺的決心,〈Spark〉則是太妍透過歌詞表達將自我與未來展望化作火花,強烈的節奏感和鏗鏘有力的唱腔,讓歌迷在聆聽時也能感受澎湃的氛圍。

MV中太妍展現帥氣一面迷倒一票網友,「MV好有氣勢,精靈王太妍」、「太美了~~~喜歡副歌舞蹈」、「天啊!太妍真的是不管什麼曲風都可以駕馭!」、「太妍就是不會讓人失望!聽信太」。

No.5 〈FIne〉

太妍的〈Fine〉受到許多音樂家的正面評價,甚至將她的音樂類型拿來與美國歌手泰勒絲(Taylor Swift)互相比較。這首歌描述自己還放不下過去的感情,不習慣一個人生活的狀態,空靈的嗓音加上疊加的高音,讓許多歌迷大飽耳福。

〈Fine〉也是粉絲們紛紛敲碗可以在演唱會聽到的曲目,「很能體現精靈王音色啊」、「好聽到想哭」、「真的好不想再稱讚她,但真的太好聽XD」、「MV淡淡的,但每次看完都想哭」、「太好聽,一直陷入情緒就爆哭了」。

No.4 〈Fire〉

和〈Fine〉同樣收錄在首張正規專輯《My Voice》的〈Fire〉,讓太妍被粉絲稱讚「用靈魂在唱歌」,從歌曲的開始到心慢慢被絕望吞噬,僅留下灰色痕跡,太妍展現出狂野與感性的歌聲,將歌曲境界提升到另一個層次。

許多歌迷也被太妍的〈Fire〉感動,「不誇張真的整首雞皮疙瘩都沒有聽過,真的太好聽了」、「太妍真的與歌曲合而為一,詮釋得好完美,到最後飆出海豚音,真的好感動」、「聽live真的從頭雞皮疙瘩到尾,沒在開玩笑」。

No.3 〈Siren〉

太妍在2022年的第3張專輯《INVU》中,以古希臘羅馬神話為主題推出〈Siren〉,「Siren」是一種用唱歌迷惑人的神,毫無預警奪走對方的心,如同歌詞所述「你對我的渴望永遠不會填滿」,歌曲穿插的會警報聲響代表著句號,聽完就能融會貫通歌詞完整意涵。

〈Siren〉整首歌曲元素也讓許多網友讚嘆,「她Siren真的是注入靈魂在錄音了」、「推爆太妍,〈Siren〉真的超好聽,最近每天都要聽個幾次然後戴耳機聽,就是為了聽這些細節!感官體驗很豐富的一首歌」。

No.2 《Four Seasons》

《Four Seasons》(《四季》)旋律主要以原聲吉他、鋼琴及高音小提琴組成,以四季形容人的感情從熱戀到逐漸麻木,最後選擇放下離開,「如同經歷四季,面對戀情尾聲離別的歌曲」,融合太妍獨特感性的聲線,感受孤獨離別時的心境。

太妍在該張單曲裡的造型也備受網友好評,「太妍不管什麼風格都能駕馭的很好」、「好喜歡這段『I gave you the world,因為你就是我的全部』,太好聽啦」、「好喜歡歌曲的節奏感,慵懶的性感」、「每回歸一次都能重新愛上她」。

No.1 〈INVU〉

收錄在太妍第3張專輯《INVU》的主打歌曲〈INVU〉,首度結合夢幻且柔和的合成器與長笛,透過浩室音樂基底打造出獨具風格的旋律,「INVU」在字面上也有「I envy you(我羨慕你、我嫉妒你)」的意思,在MV裡化身灰髮精靈系女神,服裝以未來感作為主題裝扮,再度打破以往的風格。

前衛的造型搭配太妍的聲線,再度在網路上引發熱烈迴響,「一聽就中,而且難得有歌、造型和MV我都喜歡」、「我覺得單聽音源比看MV更好,MV太美反而不能認真聽歌」、「這次從歌到MV都很神話感」。

