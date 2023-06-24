將代表民進黨參加北市第2選區（士林、大同）立委選舉的台北市議員王世堅日前與民眾黨議員林珍羽同台，並提出聯合服務，遭外界解讀「綠白合」，王世堅對此回應「有可能」。對手、國民黨台北市議員游淑慧則翻出王世堅去年11月的言論，酸問王世堅「有想過挺你出線民進黨支持者的感受嗎？」

柯文哲去年在王世堅被網軍圍剿時，被問及是否延攬王世堅加入民眾黨，柯文哲笑說「可以啊！」王世堅當時回應，柯文哲成立民眾黨時他便說過，騙子的終極目標就是成立詐騙集團，柯文哲的好意他敬謝不敏，「我不可能去當車手的」。

然而，王世堅日前與林珍羽同台，不僅狂讚林珍羽還提出聯合服務，該言論被解讀為士林、大同區立委選舉「綠白合」，王世堅則回應「有可能」。對此，游淑慧今(24)日在臉書提及王世堅去年11月的言論，並諷刺民進黨許多人與詐騙集團為伍。

游淑慧質疑，王世堅說想要綠白合，到底誰才是詐騙集團？並酸王世堅「有想過挺你出線民進黨支持者的感受嗎？」