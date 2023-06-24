《全明星辯論會》辯手陣容包含了藝人與KOL。（三立提供）

三立《全明星辯論會》上周六首播獲得好評，快速節奏讓觀眾大讚精彩，辯手陣容包含了藝人與KOL，木星、賀瓏、吳怡霈等人表現亮眼，首集邀請到王思佳擔任飛行評審，出場就自信表示完全不緊張，辯手則狂戳她痛處、愛炫富，主播朱琦郁更批她當天穿著看起來像「螢光棒」。

節目首集兩隊辯手就展開廝殺，邀請到話題人物王思佳擔任飛行評審，她以非常高的姿態出席節目，「我一點都不緊張！希望辯手可以頂的住我的反擊！」讓現場一陣譁然。

節目派出黃豪平和楊昇達擔任她的救援隊，沒想到卻被拒絕，還遭王思佳嗆：「給我個子比我高的！」王思佳對自己信心滿滿，覺得要是她可以以一敵眾，但辯手對王思佳也有意見，直指她說什麼都不會只會炫富，買一堆包包鞋子，怎不花一些錢在自己臉上。

主播朱琦郁更批她不是滿滿LOGO就只有粉紅色，依她的年齡應該可以找到更適合的穿著，當天穿著被笑就是螢光棒，但看王思佳氣勢完全不怕一一回嗆，連陶子都說：「攻方一站到王思佳旁邊都感覺矮了10公分！」