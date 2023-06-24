新竹縣竹北中正東路一棟民宅大樓發生瓦斯氣爆，9至11樓不斷冒煙，現場12戶住家接連引發火警，警消回報有人員受困中。（記者爆料網）

竹北市中正路東1棟住宅大樓24日發生瓦斯氣爆起火，疑導致附近路段住宅有瓦斯外洩情形，新竹縣消防局派員到場救援，在大樓9樓和11樓分別救出5名和7名受困民眾。（翻攝自議員王炳漢臉書）

新竹縣竹北中正東路一棟民宅大樓發生瓦斯氣爆，9至11樓不斷冒煙，現場15戶住家接連引發火警，警消回報有人員受困中。（翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

竹北市中正路東1棟住宅大樓24日發生瓦斯氣爆起火，疑導致附近路段住宅有瓦斯外洩情形，新竹縣消防局派員到場救援，在大樓9樓和11樓分別救出5名和7名受困民眾，新竹瓦斯公司派員調查瓦斯管線是否異常導致外洩。

消防局在上午8時接獲中正東路住宅火警報案，隨後湧入瓦斯外洩和火警的報案電話，從中正東路到博愛街等市區充滿濃濃的瓦斯味，警方隨即封鎖中正東路和仁義街等路段。

發生瓦斯外洩引發氣爆的大樓在9到11樓住家，竄出黑色濃煙，消防人員趕抵現場進行灌救，現場可見濃煙將大樓外牆熏得焦黑，消防人員現場回報9樓救出5名及11樓7名受困民眾，正逐層搜索確認是否尚有人員受困。

消防局指目前受理瓦斯漏氣案件15件及住宅火警12件，其中竹北市中正東路215號火警案件有氣爆情形，9至11樓有冒煙情形，消防人員已到達現場逐層搜索中，目前無人員受傷，已通報火調人員前往及新竹瓦斯公司，調查是否瓦斯管線異常導致火警和瓦斯外洩。

竹北市長鄭朝方表示，目前竹北瓦斯加壓站壓力出現異常，市區內多點發生瓦斯外洩，竹北市公所已通報瓦斯公司，瓦斯公司已緊急派員前往檢查及處理。

消防局接獲通報瓦斯外洩範圍：

1、新竹縣竹北市台元街41號x樓(站前威力)(瓦斯漏氣)

2、新竹縣竹北市三民路490號x樓(瓦斯味)

3、新竹縣竹北市和平街172號 (瓦斯漏氣)

4、新竹縣竹北市文化街140號x樓

5、新竹縣竹北市光明二街81巷43號(瓦斯外洩)

6、新竹縣竹北市建國街62號x樓 (瓦斯漏氣)-竹北分局轉

7、新竹縣竹北市建國街62號x樓 (瓦斯漏氣)-竹北分局轉

8、新竹縣竹北市仁義路180巷

9、新竹縣竹北市仁愛街53號(瓦斯味)

10、新竹縣竹北市博愛街223號(瓦斯漏氣)

11、新竹縣竹北市中山路501巷5弄33號

火災-一般(集合)住宅:

12、新竹縣竹北市仁和街31號x樓-火警 xF冒煙 已熄滅

13、新竹縣竹北市中正東路215號 31 11 12 61

14、新竹縣竹北市博愛街275巷8弄1號