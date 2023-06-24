大陸端午假期意外頻傳，在稍早寧夏銀川燒烤店31亡氣爆案不幸事件後，浙江省衢州市龍遊縣公安局24日發佈警情通報指出，23日13時51分在351國道龍游段窯三線燈控路口，車輛在等待綠燈通行時，發生一起5車追尾相撞交通事故，並引發燃燒。事故造成6人死亡、2人輕微傷。

根據中新社引述當地警方通報，事故發生後，公安、消防、衛健等部門迅速組織力量前往現場處置。目前，事故調查及善後工作正在全力開展中。警方提醒：出行應自覺遵守交通安全法律法規，謹慎駕駛。