高雄警方昨日晚間接獲檢舉，稱新興區內選妃聞名「電信大樓」再度暗藏春色，警方獲報到場查緝，果真在房間內發現2名尋芳客以及12名前凸後翹的女服務生，女服務生經查身分均為越南籍非法居留的女子，都坦承從事違法全套性交易，逮捕移送至移民署高雄市專勤隊收容等候遣返回國；負責人26歲李姓男子則將依妨害風化罪，移送法辦。
新興分局指出，昨日晚間8時許接獲檢舉，稱新興區七賢一路「電信大樓」6樓按摩會館內疑似暗自從事違法色情性交易。警方獲報立即派員到場查緝，當場查獲現場12名女服務生、男客2人、李男等人。
隨後警方查詢身分，發現12名女服務生年齡分布於25至42歲，均為越南籍，但都是簽證到期，非法居留在台，女服務生們都坦承從事全套性交易，每次3100元，店家再抽成600元。
後續警方將12名女服務生、2名男客依社會秩序維護法裁罰外，女服務生們因非法居留，將移送移民署高雄市專勤隊收容，等候遣返回國；李男則依妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦。
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