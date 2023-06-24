高雄楠梓區楠陽路資源回收場火警於6月23日深夜11時37分發生火警，消防局人員到場控制火勢後處理殘火。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄楠梓區楠陽路資源回收場火警於6月23日深夜11時37分，消防局出動13車32人前往搶救，於當晚11時59分火勢控制，24日凌晨0時13分火勢撲滅。初判是資源回收場燃燒雜物，幸無人員受傷。

當地民眾說，火警時濃煙竄出，一看原來是有楠梓百慕達陸橋之稱的附近火警。至於起火原因，仍待消防局人員調查中。