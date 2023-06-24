永康分局3天來共計取締酒後駕車14件。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

端午連假進入第3天，以往連假，台南的大灣交流道會因車流量大加上國道實施匝道儀控，上國道車流緩慢，今年永康分局從21日起派員疏導、立即反應通報即時路況給警廣，提醒用路人改道，並聯繫高工局南區交控中心調整儀控強度，幾天下來，都未出現交通壅塞情形。

因應端午節連假，永康分局今年提前自21日下午4時起，針對國道1號中山高速公路永康交流道、大灣交流道及省道台1線等13處重要路口，進行交通疏導，並連續5天加強取締酒後駕車及路口不禮讓行人等違規行為，3天初步執行成果，共計取締酒後駕車14件，其中8件移送公共危險，6件行政裁罰。

永康分局交通組組長葉敏旭說，大灣交流道因路幅短，一旦車流大，易形成回堵，讓不少用路人很頭痛，因應連假車潮多，規畫執行交通疏導勤務，其中又以端午節當天（22日）9點國1北向大灣至台南系統車多壅塞，因當時大灣交流道實施匝道儀控，北上進入國1車流緩慢，經提供即時路況給警廣及高工局南區交控中心，調整儀控強度，狀況立即解除。

葉敏旭表示，統計今年酒駕取締成效，21日到23日共取締614件，較去年同期477件，執法能量增加137件；另，今年酒駕交通事故發生56案，相較去年同期發生75案，下降19案，顯見強力執法確實能有效防制酒駕肇事發生。

除了端午連假交通疏導，也針對易酒後駕車及危險駕車路段、時段，提高執法密度與強度，統計今年截至目前為止，轄內取締酒後駕車已600件，此外，已執行2個月的路口不停讓行人交通違規取締件數共2943件。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！