昨日強降雨，中永和地區多處積水，新北市長侯友宜在臉書表示水在下午4時後已全數退去。不過民進黨發言人張志豪以新北交通局臉書畫面，質疑水根本沒退，認為侯友宜說謊。新北市府表示，執政黨被多次認證是假消息製造者， 賴清德主席的發言人見交通局粉專小編貼出的延時影像，見獵心喜未經查證就謊稱為即時影像，自曝其短、毫無專業判斷可言，執政黨發言人的水準如此，令人冒冷汗。

中央氣象局昨下午針對新北市發布豪雨特報，受午後熱對流發展影響，中、永和在下午受到劇烈強降雨侵襲，中和每小時雨量達92.5毫米、永和每小時雨量亦達86.5毫米，超過排水設施保護標準。

市府表示，瞬間超大雨量超過排水系統設置標準，導致中和中山路二段、中正路、橋和路等及永和國光路、竹林路等路段路面積水，因排水系統發揮功效， 雨水稍緩積水即迅速消退， 水利局及區公所巡查同仁巡查確認八處積水於下午4時前全數退水完成，排水系統正常無虞。

市府表示，4年來新北已完成15行政區、56處沉痾積淹水熱點改善，大幅降低積淹水機率；全市更建設733公里雨水下水道系統，每年汛期前完成巡檢，並利用智慧化GIS系統有效管理雨水下水道設施，更內政部營建署辦理「雨水下水道系統維護管理訪評評鑑」11年獲得甲組優等，排水系統維管、完備受到中央的肯定與認證。

市府指出，超過排水系統設計標準的強降雨，只要在降雨稍緩均能立即發揮排水系統功能於1～20分鐘內退水完成，另為確保排水設施之健全與妥善，亦於每次強降雨後立即進行各項排水設施檢查及處置，確保排水系統隨時保持最佳良善狀況，因應各種災情之及時、有效處理，以達確保市民生命財產安全無虞。