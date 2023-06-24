Me Too運動延燒各界，主持人黃子佼過去形象良好，卻被控訴性騷擾女性，有強吻、拍裸照等行為，對此黃子佼在社群平台拍影片承認並向社會大眾道歉，不過他道歉的同時也揭發自己的陰影，大爆藝人13位藝人的黑料，被點名藝人陸續澄清，黃子佼則因情緒不穩送醫；他過去形象正面，與張小燕師徒情多年，在演藝圈也提攜不少後輩，兩人也曾提出許多正面的名言金句。

張小燕名言：

「高調表演 ，低調做人！」

「不能光是聽別人的意見，要選自己覺得最適合的才是最好的」

「一個人要成功，一定要『爭』，但是要爭對地方，不是要爭名爭利而是要爭取機會。」

「夢想這2字，不是在做夢就是在想，那不會實現！一定要去做。」

「最幸福的不是兒孫滿堂，而是朋友滿約。」

1991年的張小燕。（圖／中時資料照）

黃子佼名言：

「人生要有累積，要有沉澱，才有新的出口。」

「眼睛長在臉前面，眼光總是得往前，千萬別長頭頂上，但脖子可以轉彎，偶爾難免回個頭，顧後也繼續瞻前。」

「我真的不是完美，也永遠不會完美，每一天都在學習，每一天都想改變，每一天都會檢討，每一秒都不算遲，要用力改頭換面，也盡力追求圓滿。」

「己所不欲，勿施於人。」

「說話的厚度可以撐起一個人的高度。」

「一旦你願意深耕，一定會有回報，一定會有新的成長。」

「我不敢說我現在成功，但是我確實不怕失敗。」

「我就是不怕那一點點的小誤失，我要把這個失誤記下來，成為下一次的養分。」

「熬的過程你一定會有收穫，譬如那陣陣香氣。」

「越艱苦的時候，必須更平心靜氣遠離喧囂，才能傾聽內心的真實聲音。」

「如果做的東西背離原來的方向，那就必須要結束，不然只是無謂的迴圈而已。」

「所有人都要珍惜自己所有，包含愛人跟工作。」

「事緩則圓，這是最大的訓練，絕對不能提油救火。」

1998年的黃子佼。（圖／中時資料照）

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