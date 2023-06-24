港府行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今在香港商業電台指出，香港經歷2019年社會事件後，落實普選要從頭來過，並相信會延後很久，直到能夠得到北京中央信任，不會變成反中基地。她說中央和香港都要客觀和深刻分析一人一票的好處，以及會否令社會變成民粹，或影響經濟發展工作，若在以往有拉布的立法會，香港不可能發展北部都會區，並推行公私營合作。

葉劉淑儀又稱，行政長官已經明言，在明年完成《基本法》23條立法，相信保安局正進行相關工作，但仍未見過條例草案。立法時機當然是社會越和平越好，但香港亦要盡快履行憲制責任，由於國安議題並不貼近民眾，政府有必要解釋清楚，讓市民明白香港有關法例，與其他地區相比已不算嚴厲。

香港在《2023年世界競爭力年報》中排名第七，較去年下跌兩位。葉劉淑儀指出，香港過去幾年是繼大陸後抗疫最嚴謹的地方，對經濟必然有影響，反觀新加坡在疫情期間開放，但現今物價高，經濟增長亦有放緩，相信香港利用交通基建和地理位置等優勢，明年經濟發展會繼續會提升。

她提到，本屆政府上場接近一年，已經著手解決結構性和老大難問題，包括在土地房屋和勞工短缺，政府團隊有動力，表現相當不錯。對於政府計劃放寬輸入外勞，全球都面對人口老化和生育率下降，加上香港經歷多次移民潮，勞動人口減少，但香港背靠祖國，勞工要多少都有，關鍵是門要開多大，要在引入優質勞工的同時，顧及本地人的薪酬水平。