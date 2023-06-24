2024總統大選三黨參選人已底定，各陣營之間近日也展開激烈攻防，民眾黨主席、參選人柯文哲不但在幾份最新公布的民調表現優異，網路聲量也一路竄升。不過據台灣民意基金會今（24）日公布的好感度調查，發現民眾對柯的感情溫度跟半年根本沒什麼差異，問題在於對手出現狀況。

台灣民意基金會於臉書撰文表示，近日發起民調，針對「用0度到100度來表示對政治人物的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感，請您用0到100之間的數字來表達您對民眾黨總統候選人柯文哲的感覺」題目，得到數據為有44.3%受訪者對柯文哲的感情溫度是51度以上、28.2%的民眾沒有感覺、24.2%的人對他的感覺是49度以下。

對於上述調查結果，台灣民意基金會進一步指出，在二十歲以上台灣人中，有四成四對柯文哲有好感，二成四對他有反感，二成八對他無感，既無好感，也無反感。從平均溫度看，二十歲以上台灣人對柯文哲的感情溫度是53.06度。

此外，該調查也揭示，與2022年12月調查結果相比，柯文哲儘管從二月投入白沙屯媽祖九天八夜繞境開始就造勢不斷，四月訪美、五月宣布參選、六月訪日，馬不停蹄，且過程中還不斷拋議題，左右開弓砲轟兩大黨候選人，但和賴清德一樣，並沒顯著增加更多對他有好感的選民，半年前42.9%，現在44.3%，略增1.4個百分點；而反感度方面，半年前23.2%，現在24.2%，增加了1個百分點；對於柯文哲無感的選民，從半年前27.7%到現在28.2%，僅僅只略增0.5個百分點，等於沒有改變。

台灣民意基金會總結，從選民對柯文哲的總平均溫度看，半年前平均溫度53.42度，現在53.06度，降低0.36度，也可以說是沒什麼改變。換句話說，半年過去，選民對柯文哲的感情溫度基本不變，沒有變好，也沒有變壞。在這種情況下，柯文哲這段期間民意支持度有發生顯著上揚，那肯定不是因為選民對柯文哲感覺不一樣了，而是競爭對手國民黨參選人侯友宜、民進黨參選人賴清德出了狀況。