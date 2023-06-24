中央氣象局預報指出，今天（24日）台灣各地為多雲到晴，東部、東南部地區、恆春半島及金門、馬祖有不定時零星短暫陣雨，午後天氣不穩定，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨，需留意西半部的午後雷陣雨甚至可能延續到晚上；預測氣溫方面，各地高溫約31到34度，其中雲林、南高屏及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動應注意防曬，並多補充水分。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新（23日20時）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，「梅雨滯留鋒」逐漸北移，今日至下週三（24至28日）台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有較大雨勢，應注意氣象局特報；各地大多仍高溫炎熱，需注意防曬、防中暑。今日各地區平地氣溫：北部23至35度，中部23至36度，南部23至37度，東部22至36度。

吳德榮說，最新（23日20時）歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬顯示，下週四、五（29、30日）各地天氣與熱帶擾動的發展及路徑有關，有很大的不確定性，需持續觀察。

吳德榮提及，最新歐、美模式模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，29日20日美國模式在呂宋島東北端，歐洲模式穿過呂宋島進入南海。兩模式皆模擬，熱帶擾動的發展有限，但因強度及路徑仍有差異，對天氣的影響程度不同，需持續觀察。