52歲已婚男星NONO（陳宣裕）涉嫌性騷、性侵至少20位女子，還被指認身體特徵，21日宣布停止演藝工作、誠心深刻反省，仍連累台語歌手妻朱海君，臉書慘遭網友灌爆，朱海君便悄悄限制臉書留言功能。

網紅「小紅老師」21日開記者會控訴被NONO性騷擾時，依照時間點推斷，當時男方已跟朱海君交往，但近期風波連環爆時，朱海君卻聲稱當時兩人還不認識；後來，小紅老師再抖出NONO在2011年11月15日約妹的對話截圖，當時NONO已跟朱海君論及婚嫁，因此她推斷「如果她（朱海君）不知道就是NONO瞞著她，如果她知道就是加害者。」

隨著NONO發聲明「停止演藝工作，誠心深刻反省」，朱海君僅透過經紀人表示：「目前回應就像NONO寫得那樣」，不願多談丈夫的風波。許多網友對NONO夫婦很不滿，除了出征男方的臉書，也洗版朱海君的社群，字句都很尖銳，朱海君便限制臉書的留言功能，不開放陌生網友留言，NONO也關閉IG。

另一方面，NONO宣布停止演藝工作，誠心深刻反省，被部分網友批評很沒誠意，因為他老早就把重心放副業，停止演藝工作根本不痛不癢，而朱海君的演藝工作不受影響，幾乎每周都有商演、電視通告，馬不停蹄地繼續賺錢，其經紀人也證實朱海君不會同步停工。

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