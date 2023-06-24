肌少症是年長者的健康隱形殺手，想要遠離它運動很關鍵，但也有相關不實說法在流傳。腎臟科醫師王介立就提到曾聽聞「跑步會導致肌少症而不健康」，他表示，此說法就與「重訓會導致體重超標而不健康」一樣，顯示相同程度的無知。醫師強調，診斷肌少症不只看肌肉量，還要考慮肌肉品質；事實上，也沒有任何研究證實，跑步會加速老化造成的肌肉流失，反而有更多的研究是支持，跑步會減緩老化造成的肌肉流失。

醫師王介立在個人粉專發文表示，「跑步會導致肌少症而不健康」與「重訓會導致體重超標而不健康」，這2句話顯示的無知程度，實質上是相當的。而背後透露出3種相似現象，即對數字和表象有過度的迷信、僅願意選擇性地接受對自身有利的科學知識，以及過度肌本主義。其中，肌本主義指的是肌肉至上，認為BMI超標沒關係，Inbody肌肉量太低就是錯的。

王介立進一步闡述，對肌少症的診斷並不只看肌肉量，還要考慮肌肉的品質。且更核心的是，應理解這是一個針對「隨著老化而出現肌肉流失」的概念，因此不能將其應用於年輕人身上，抑或其它特定導致肌肉流失的疾病上。

事實上，王介立指出，目前為止，並沒有任何研究證實「跑步會加速老化造成的肌肉流失」；反而有更多的研究是支持「跑步會減緩老化造成的肌肉流失」。他提到，光是日本的超慢跑研究，就有做出相似結論。

王介立表示，若能理解到肌少症的肌肉品質診斷要素，包括6公尺行走時間小於6秒，以及原地站起來坐下5次的時間小於12秒，就不會輕易做出「跑步量越大，越容易得到肌少症」的結論；同樣道理，如果能明白肥胖的核心定義是體內脂肪量過高，就不會僅根據BMI來建議別人減重。