PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，目前美國投資級債殖利率水準約在5.4%，為過去15年來的高點，且除了殖利率誘人，從資金面來看，美國投資級債隨著政策利空趨緩、殖利率優於歷史平均等優勢，買盤已逐漸回流，除了已經連續11週維持資金淨流入，今年以來累積流入金額大幅優於2020及2022年同期，在強勁需求的環境之下，有助於推升後市買盤持續流入。

黃相慈分析，眼見升息循環正走向終點，去年以來貨幣政策對通膨的抑制已見成效，即使下半年景氣放緩，目前強勁的就業與消費仍支撐美國經濟保持韌性，走向軟著陸而非陷入深度衰退，因此，看好市場轉向與政策轉折，皆有利於美國投資級債的利差收斂空間。

另外，黃相慈說明，投資級債多為營運良好、財務與信用佳之企業，往往能優先反映景氣自底部回升的優勢，且美國家庭存款水位仍處於歷史高位，根據聯準會去年第四季發布的數據，美國居民仍有1.23兆美元的超額儲蓄，人均約3700美元，按照美國月均消耗速度，至少要到2024年第二季才有可能將超額儲蓄花完，亦即除非有大規模失業的現象，否則這些資金一旦釋放至市場，對於提振整體消費動能有大幅助益。

而野村投信2023年的投資建議：1)做多投資級債 – EM，亞洲投資等級債，全球金融債。2)保守看非投資等級債，但是建議佈局美非投資等級債和亞州非投資等級債。投資級債券中相對看好短天期的債券。野村對固收產品保持正面看法，因為在過去的緊縮循環中，當升息步調放緩或暫停，隨後通常伴隨著一波固 收市場強勁的上漲行情。全球投資等級市場2022年下跌是歷史以來大最跌幅，2022年Q4 已經進入進場點。而全球非投資等級債市場這次下跌是歷史以來第三大跌幅，已在今年第二季進入進場點，價格面目前很便宜。