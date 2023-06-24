曾莞婷露出性感美腿。（衛視中文台提供）

《神秘五金行》AKIRA（左起）、温昇豪、蔡昌憲、曾莞婷、禾浩辰、王彩樺、王陽明苦練國標舞。（衛視中文台提供）

衛視中文台《神秘五金行》這次不僅到「老人幼兒園」也就是老人日間照顧中心修理水龍頭，AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲以及與首位「飛行嘉賓」曾莞婷攜手合作，苦練國標舞表演，即便手痠軟腿，也不忘堅持發揮「綵衣娛親」的精神溫暖長輩們的心 。

幾乎沒有舞蹈基礎的王陽明、温昇豪、禾浩辰、蔡昌憲相當苦惱，一開始練習就手忙腳亂，完全跟不上老師的動作，蔡昌憲還哀號說：「我們真的可以完成這個任務嗎？」王陽明則表示一開始以為會找專家來表演，合夥人們只要陪陪老人家，沒想到卻是所有人都要下場表演。AKIRA、王陽明、温昇豪3位男神組成的「天菜男團組」是擔任開場表演重任，3人苦練到汗水狂飆，熱到脫掉上衣，温昇豪更一度跳到腿軟，自嘲自己動作是在復健。

王彩樺則是和禾浩辰組成「美力雙人組」，一開始王彩樺還很開心跟小鮮肉禾浩辰搭檔，但沒想到雙人舞的動作實在太難，連秀場表演經驗豐富的王彩樺也哀哀叫，禾浩辰則是不愧是「美力雙人組」裡力的代表，雙人舞裡禾浩辰有多次要把王彩樺公主抱的動作，雖然看起來毫不費力，但練習了一上午還是直呼手痠。

另外，蔡昌憲則是與驚喜現身「飛行嘉賓」曾莞婷搭檔，一起共舞表演，原本大夥還開玩笑兩人配對應該算是「笑果組」，但認真練舞之下，一舉手一投足的伸展，畫面太美反而讓人好期待。

任務結束後，長輩們的正能量也感染了大夥，尤其温昇豪和曾莞婷走出老人幼兒園還偷偷拭淚。王彩樺表示國標舞真的很難，但看到現場爺爺、奶奶們的笑容，就覺得練習一上午的辛苦都值得了。衛視原創《神秘五金行》每周六晚上8點在衛視中文台全台首播。