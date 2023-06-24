外媒報導，今年3月，宏都拉斯與台灣斷交後，轉而與中國大陸建交，宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）本月赴北京訪問，宣布加入由中國共同創辦的新開發銀行（即山寨版世界銀行），或許卡蕬楚想獲得「額外的東西」，當她會見中國領導人習近平時，穿著大紅褲裝和襯衫，還繫著紅絲巾。文章指出，一身紅色打扮的外國政要，可能希望得到習近平青睞。

經濟學人以「外國政要會見習近平為何穿紅色衣服」為題，分析紅色打扮能否改善兩國關係。宏國總統卡蕬楚並不是第一位穿著紅衣服向中國致敬的外國政要。

報導指出，從辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）到俄羅斯總統普丁，這些國家歷任或現任元首與習近平會談時，都曾繫上紅色領帶。印度總理莫迪（Narendra Modi）至少兩次與中國國家主席打招呼時，在身上的尼赫魯裝（Nehru Jacket）口袋裡塞了一塊紅手帕。

除了國家元首身上一抹紅，第一夫人也從善如流。1972年，美國前總統尼克森 （Richard Nixon）夫人帕特 （Pat） 訪問中國身穿紅色大衣；歐巴馬夫人蜜雪兒 （Michelle Obama）2014年與習近平會面時，也是一襲深紅色連衣裙打扮。

而法國第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）在2018年訪問中國，除了穿著紅色外套郊遊，就連參觀北京的美術館也是身穿紅色長裙。

明朝開國皇帝朱元璋認為，紅色是最尊貴的顏色。時至今日，紅色對中國人來說代表喜氣，包括過年包紅包、生小孩以紅蛋慶祝。

報導提到，一些外國政要期待紅色帶來幸運。宏國總統卡蕬楚希望與中國簽署雙邊協議，推進雙方自貿協定簽署和企業間合作，並希望引進中國資金投資宏國。