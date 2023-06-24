竹北市24日發生瓦斯止洩和氣爆火警，初步研半是竹北瓦斯加壓站壓力出現異常，流量過大，民眾在用瓦斯點火時，火焰太大引發火災，新竹縣消防局陸續撲滅火警，共救出12名受困民眾。（消防局提供）

竹北市24日發生瓦斯止洩和氣爆火警，初步研半是竹北瓦斯加壓站壓力出現異常，流量過大，民眾在用瓦斯點火時，火焰太大引發火災，新竹縣消防局陸續撲滅火警，共救出12名受困民眾。（消防局提供）

竹北市24日發生瓦斯止洩和氣爆火警，初步研半是竹北瓦斯加壓站壓力出現異常，流量過大，民眾在用瓦斯點火時，火焰太大引發火災，新竹縣消防局陸續撲滅火警，共救出12名受困民眾。（消防局提供）

竹北市中正東路大樓瓦斯氣爆火警，初研是竹北加壓站壓力異常引發火警。。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北驚傳氣爆！12住宅火警、15住宅瓦斯外洩 消防專線更打不進去

竹北市24日發生瓦斯止洩和氣爆火警，初步研半是竹北瓦斯加壓站壓力出現異常，流量過大，民眾在用瓦斯點火時，火焰太大引發火災，新竹縣消防局陸續撲滅火警，共救出12名受困民眾，由瓦斯公司處置外洩事件，幸未有人員傷亡。

縣府呼籲民眾勿圍觀，人車請行駛替代道路，避免影響救災安全，也請竹北地區民眾循瓦斯外洩處理準則，同時消防局已通報相關局處緊急成立應變中心。

消防局指出，24日上午8時14分陸續受理竹北市多件瓦斯漏氣及火警案件，區域大致發生在三民路、中正東路及博愛街等，共受理瓦斯漏氣案件15件及住宅火警12件。

其中，中正東路215號火警案件有氣爆情形，9至11樓有冒煙情形，消防人員到達現場灌救並逐層搜索，在大樓9樓和11樓分別救出5名和7名受困民眾，目前火勢已撲滅，無人員受傷，已通報火調人員及新竹瓦斯公司前往進一步釐清原因。

消防局提醒，發生瓦斯外洩時，民眾應遵守瓦斯外洩處理4準則，1.禁止開關任何電源或電器用品，避免產生火花。2.立即關閉瓦斯桶開關。3.輕緩推開門窗通風。4.離開現場到戶外。為避免釀災，若有發現瓦斯外洩情形，請撥打119，通報消防人員至現場戒備。