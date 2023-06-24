this is a Troutani stan account 💕#GoHalos pic.twitter.com/sdvrGkpVVb — Los Angeles Angels (@Angels) June 24, 2023

天使隊大谷翔平、「神鱒」卓奧特（Mike Trout）24日再度演出「背靠背」全壘打，這是大谷翔平本季第25號全壘打，領先美聯第2的「法官」賈吉（Aaron Judge）6轟之多。這也是大谷多次在登板投球之後的下一場比賽就開轟，他那場登板對道奇吞下敗戰。

第5局上，洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland）投出內角變速球，這球偏離好球帶很多，但是大谷出棒拉回右外野，轟了434呎，弗里蘭也只能望球興嘆。後面弗里蘭對上卓奧特，這次是一顆進壘的變速球被活逮，中外野434呎的全壘打！洛磯中外野手多伊爾（Brenton Doyle）跑到牆邊停下來看，中外野圍牆為415呎，卓奧特本季第16轟。

這個鏡頭球迷看過很多次了，美媒FOX體育指出，神鱒與大谷「Troutani」連線至今已有29次背靠背全壘打是大聯盟最多。碰上在洛磯「打者天堂」庫爾斯球場，兩人當然也要來表演一次。特別是大谷那一球，投手可能只想騙他打個擦棒球，結果轟成全壘打，天使主播也直呼有夠扯「這傢伙是外星人吧。」

大谷5打數3安打，包括首局的二壘打。洛磯8局下展開大反攻，藉著安打與天使守備失誤攻佔滿壘，迪亞茲（Elias Diaz）轟了滿貫全壘打！狄亞茲也是單場3安，洛磯最後7比4逆轉天使。