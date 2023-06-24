台灣房屋屏東中正豪傑加盟店店東郭承豪表示，該筆交易物件位於墾丁，當地民宿的入住率高，房費也不俗，尤其是白沙灣、南灣、墾丁大街等核心觀光區，高質感包棟別墅每晚萬元起跳，假日旺季價碼更高，所以買下後申請經營民宿，收益表現不差，屋主也多為長期持有，屋齡10年內的物件更是少有釋出，所以創價空間也更大，加上該筆交易地坪逾1,500坪，土地價值鮮明，因而衝出近億元身價。

無獨有偶，南投縣的旅遊聖地清境農場，今年3月也一口氣成交兩筆5,250萬元的歐風民宿；好山好水的東台灣，去年11月於宜蘭三星、台東長濱，也分別浮現要價5,200萬元、4,600萬元的民宿交易，其中台東長濱的透天民宿，更是長濱鄉實價登錄史上首破4,000萬元的不動產交易，刷新當地房地產總價天花板。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，後疫情時代觀光業回溫，再掀民宿發展熱潮，據交通部觀光局統計，去年全台合法民宿家數達10,841家，比疫情前的2019年增長逾1,500家，且平均房價2,487元，也比疫情前漲逾5%，客房住用率26.7%，更創下統計以來年度新高，隨著民宿蓬勃發展，相關不動產交易也跟著轉熱。

陳定中指出，除了「收益表現好」外，民宿與觀光飯店相比，通常「總價門檻低」，更易於投入經營；就算不營業，透天民宿的空間格局與一般住宅差異不大，所以「自用彈性佳」，在三大優勢加持下，民宿兼具自用及置產客源，並在觀光業復甦之際，再度成為市場寵兒。