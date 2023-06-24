太惡劣！ 6天謊報6次火警，拔SIM卡撥打112躲追查，警曝1招可逮人。

新北市消防局上周起連續獲報6次謊報火警，地點都在板橋區文化路二段某住商大樓，讓消防人員疲於奔命，消防局發現，報案人刻意取下手機SIM卡，撥打112緊急電話報案，自以為可躲避追查，但據警方表示，只要從警局勤務指揮中心調出謊報者的發話基地台位置，再向電信公司調閱該基地台謊報手機的「IMEI碼」，即可追查出手機門號申請人的身分。

據了解，謊報火警男子於本月17日晚間10時許、18日凌晨0時許、19日晚間7時許、21 日晚間8時許、22日下午3時許及下午4時許陸續撥打6通112緊急電話，轉接至新北市警察局110報案台，謊稱板橋文化路二段某住商大樓火警，每次指稱的樓層不盡相同。此外，電話中謊報男子的周遭無其他雜音，研判是在室內。

消防局每次接獲警察局轉報，均派遣大批人車趕往，但從未發現火警跡象，懷疑是有心人士針對性謊報，經知會警察局，警方將主動偵查。

警方表示，經調閱報案資料，發現報案人拔除手機SIM卡後，撥打報案電話以規避追查，後續將確認報案時間，向電信公司追查報案人身分。針對謊報行為，依據社會秩序維護法及消防法均有相關裁罰規定，警方將在查明報案人身分後，函請消防局裁處，可處3000元以上1萬5000以下罰鍰。