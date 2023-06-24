花蓮縣新城鄉龍泉公園生態池中的荷花隨盛夏艷陽持續綻放，且一旁還有金黃稻浪映襯眼簾，彷彿置身世外桃源，吸引許多攝影愛好者前往捕捉優美的景象。（羅亦晽攝）

花蓮縣新城鄉龍泉公園生態池中的荷花隨盛夏艷陽持續綻放，粉紅花朵點綴在一片綠油油的荷葉中，畫面顯得可愛，吸引許多攝影愛好者前往捕捉優美的景象。（羅亦晽攝）

花蓮縣新城鄉龍泉公園占地千坪，園內生態池中的荷花隨盛夏艷陽持續綻放，粉紅花朵點綴在一片綠油油的荷葉中，畫面顯得可愛，且公園旁還有金黃稻浪映襯眼簾，再搭配前方的壯闊山景及蔚藍天空，彷彿置身世外桃源，吸引許多攝影愛好者前往捕捉優美的景象。

花蓮縣新城鄉龍泉公園生態池中的荷花隨盛夏艷陽持續綻放，粉紅花朵點綴在一片綠油油的荷葉中，畫面顯得可愛，吸引許多攝影愛好者前往捕捉優美的景象。（羅亦晽攝）

龍泉公園位在新城鄉佳林村佳山聯絡道旁，早年因當地農業灌溉需要，鑿井意外發現該處地下水源充沛、純淨又冰涼，是村民最佳的消暑聖地，後因拓寬產業道路的需求，將井埋入土中，後經新城鄉公所協助下，重新引水打造成休閒公園。

鄉公所為打造舒適的生活環境，陸續在龍泉公園裡種植荷花、蔥蘭、鳶尾花、球型銀姬小蠟、翠蘆莉等植物，園區面積從2019年的600坪擴大到現今的1500坪，且園內還有小橋、流水、自行車步道穿梭在一旁的樹林間，是地方最消暑的秘境。

花蓮縣新城鄉龍泉公園生態池中的荷花隨盛夏艷陽持續綻放，粉紅花朵點綴在一片綠油油的荷葉中，畫面顯得可愛，吸引許多攝影愛好者前往捕捉優美的景象。（羅亦晽攝）

其中，龍泉公園裡生態池中的荷花5月陸續開花後，將持續盛開到8月，期間除吸引許多攝影愛好者前往捕捉開花美景。中華藝術攝影家學會理事何大財指出，荷花在不同的天氣及光影下，呈現不一樣的樣貌，其中清晨是荷花最盛開的時候，大家都會特別在清晨時分捕捉花朵最迷人的畫面。

鄉長何禮臺表示，龍泉公園是鄉內環境的綠美化的最佳範例，不僅攝影愛好者前來拍攝美好畫面，也有許多遊客慕名拍照打卡，將美景盡收在快門裡頭，不過他也提醒民眾，賞花時避免碰觸花苞，影響荷花綻放姿態，同時也要注意與荷花池的距離，以免失足掉入水中。