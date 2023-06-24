端午連假，嘉義市區再度湧現出遊人潮，文化路夜市人擠人。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

端午連假，嘉義市區再度湧現出遊人潮，不僅文化路夜市人擠人，市立美術館、檜意森活村等知名景點遊客如織，市區車流量大增，體貼不想人擠人的遊客也能好好走訪嘉義市，市府邀遊客走訪嘉義市的後花園「蘭潭」，欣賞遠離喧囂的山光水色，或循著市府創新推出的「嘉市潮選店 100＋Select」旅遊寶典，漫步巷弄間，體驗散發獨特魅力的潮選店生命故事。

端午連假，嘉義市區再度湧現出遊人潮，文化路夜市人擠人。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

市府觀光新聞處長張婉芬處長表示，嘉市後花園「蘭潭」一直是陪伴嘉義人成長的記憶，也是外地觀光客到嘉市觀光旅遊必訪景點之一，近年來市府積極爭取中央預算，陸續整建包括環潭步道、人行道、停車空間及公廁等，希望提供遊客更貼心舒適的遊憩環境，同時也優化月影潭心、姊妹亭等景點，透過光環境的營造，為入夜後的蘭潭更添絢麗，遊客不論何時來，都可看到蘭潭不同的美。

城市中老宅木屋許多已成為充滿年輕氣息的咖啡廳與各式風格小店。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

張婉芬也提到，充滿人文氣息的嘉義市素有「畫都」之稱，得天獨厚位於阿里山林業運輸樞紐位置，造就嘉義市「木都」美名，城市中老宅木屋經市府協助大力修繕，成為充滿年輕氣息的咖啡廳與各式風格小店，歡迎民眾利用市府創新推出的旅遊寶典「嘉市潮選店 100＋Select」，或至嘉義市觀光旅遊網（https://travel.chiayi.gov.tw）查詢相關訊息，走訪巷弄，品味好吃、好拍、好逛又好買的精選好店。

觀光新聞處表示，嘉義市是剛剛好的城市，兼有都市的繁華，也有怡人的自然美景，市府特別推出獨嘉活動，歡迎民眾搜尋並追蹤臉書「嘉市好旅行」專頁，在活動貼文留言上傳民眾在嘉義市任一景點自拍照，標註兩位好友並留言「端午連假我在嘉義市！」就有機會獲得豪華影城電影票一組兩張，限量10組。