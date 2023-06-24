主持人黃子佼最近捲入「MeToo」風波，他不僅認了過去做過丟臉的事，還點名砲轟約13位藝人，其中提到曾跟姓「ㄊㄠˊ」的交往，陶晶瑩後來轉貼王月文章，承認關心黃子佼只是想幫忙，如今兩位大咖主持人可能因此鬧翻，有網友到陶晶瑩的YT頻道「wow桃姐」朝聖兩人最近一次同台，影片中可見兩人互動自然，但陶晶瑩開玩笑爆料了一句，似乎證明兩人確實交情匪淺。

黃子佼近日在影片中點名一位姓「ㄊㄠˊ」的，說對方沒事來關心他宥勝的事，但黃子佼不想說，以免被對方拿來上節目當話題，更說：「那妳當年對我愛理不理的，對不對？明明在一起，我還記得在延吉街的巷弄，約完會散步，妳就硬要走在前面，我還寫了一首歌叫作『妳總在他們面前～表現妳對我一切不聞不問』」。

陶晶瑩、黃子佼過去都是小燕家族成員。（圖／中時資料照片）

對此，王月跳出來承認因為有朋友跟宥勝的受害者同公司，和陶晶瑩聊後對方願意幫忙，因此想到黃子佼不願和宥勝同台，可能也是因為知道內情，因此請陶晶瑩去幫忙問黃子佼，並非為了八卦，而陶晶瑩也轉發王月文章，寫下「只是想幫忙」，也間接承認自己就是黃子佼口中那位「姓ㄊㄠˊ的」。

黃子佼（後排左起）、黃嘉千、陶晶瑩、卜學亮；曾寶儀（前排左起）、張小燕、路嘉怡。（圖／中時資料照片）

而陶晶瑩和黃子佼過去都是小燕家族出道，早年多次合作，3個月前陶晶瑩為醫美代言，還曾找來黃子佼當主持人，兩人在後台邊閒聊邊錄製陶晶瑩的頻道「wow桃姐」，當陶晶瑩問到會不會答應另一半去隆乳？黃子佼坦言老婆雖然年輕但也有一點焦慮，女明星承受的壓力往往比男明星多，但他曾對孟耿如表示：「我從來不是因為胸部大小喜歡妳」，笑說認識第一天哪會檢查對方胸部，引來陶晶瑩說：「可是你以前都喜歡很多寫真」，黃子佼秒回：「亂講，都丟掉了那些寫真集」，網友回應：「為了昨天黃子佼的新聞，我今天特地再跑回來看一次這一集」、「6:07寫真的部分」、「這二位，今天開始徹底分裂」。

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