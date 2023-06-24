法新社報導，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）駐義大利代表卡多列蒂（Chiara Cardoletti）表示，船難發生在昨天，失蹤者中至少包括一名新生兒。

聯合國國際移民組織（IOM）發言人迪賈柯莫（Flavio Di Giacomo）說，這艘從突尼西亞斯法克斯（Sfax）啟程的船隻當時載有來自喀麥隆、布吉納法索和象牙海岸的46人。

他說，這艘船在強風大浪中翻覆，「部分生還者被帶往拉姆培杜薩島，其他人則被帶回突尼西亞」。

他補充表示：「失蹤者中有7名女性和一名未成年人。生還者皆為成年男性。」

他還說，自去年11月以來，取道突尼西亞的移民中，來自撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）的人數比突尼西亞人更多，這是因為撒哈拉以南非洲的民眾正逃離在突尼西亞受到的歧視。

根據聯合國難民署數據，位於義大利南方的拉姆培杜薩島是橫渡地中海的移民入境歐洲的主要地點之一。去年進入義大利總計10.5萬名移民中，超過4.6萬人就是抵達拉姆培杜薩島。

歐洲國際邊界管理署（Frontex）今年6月中旬表示，移民船船難事件近月有所增加，今年從地中海中部進入歐洲聯盟（EU）的移民人數比去年同期「增加一倍以上」。

一艘來自利比亞的擁擠拖網漁船上週在希臘海岸沉沒，共82人喪命，104名生還者從水中被救起，但根據目擊者的說法，還有數百人隨漁船沉沒，遺體下落不明。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）