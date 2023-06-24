中華民國橄欖球協會自去年辦理首屆台灣企業橄欖球聯賽，今年邁入第2年，去年在中華民國橄欖球協會理事長章富麟與義大醫院院長杜元坤努力下，邀集台北元坤隊等7支企業隊加入聯賽，為台灣橄欖球運動開啟新頁。教育部體育署鄭世忠署長期許透過企業橄欖球聯賽，延續選手運動生涯，提升我國橄欖球競技運動實力。

鑒於去年試辦經驗，今年重新調整補強各隊實力，從去年的7隊調整為台北元坤隊、長大海洋飼料隊、台南凱爾隊及新北雷旭猛獅隊4個企業隊伍，並於24日在板橋第一運動場熱烈開打，賽事預計持續至12月9日止，於每周六進行，採4隊2循環（預賽）積分制計12場次，決賽為單淘汰賽計4場次，共計16場賽事。本年賽事因球隊間實力趨於平衡，預期競爭將更為激烈，比賽更具可看性。

2023年第2屆台灣企業橄欖球聯賽規劃於板橋第一運動場、台南市立橄欖球場及高雄國家體育場等3場地，歡迎全國喜愛橄欖球的民眾親臨現場觀賞。全年度賽事也會透過橄欖球協會臉書粉絲團即時轉播，讓無法到場的觀眾能隨時掌握最新賽況，賽事相關資訊也可至官網（https://www.rocrugby.org.tw/）或臉書粉絲團（https://www.facebook.com/ctru.tw/）查詢。

體育署表示，對於中華民國橄欖球協會努力籌辦聯賽，提升國內橄欖球運動發展表達肯定與感謝，也期許有更多企業投入及支持橄欖球運動發展，以增進民眾對橄欖球運動之認識，讓橄欖球運動成為國人喜愛的運動之一。