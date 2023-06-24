上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏23日在上海市科協青年科技論壇上，分享他對新冠病毒的最新研判。他表示，新冠病毒最近的突破都在Omicron「家族」裡面，「它很難再突破出去了。」

他說，「只要它在Omicron『家族』裡，我們就有交叉免疫，我們原來（接種）的疫苗、以往的感染，就有一定的作用」。

至於世界對新冠流感化對待後值得關注的「長新冠」，通常指的是新冠後遺症。世界衛生組織將其稱為「新冠後症狀」，為人在感染新冠病毒後經歷的一系列長期症狀。

張文宏表示，「長新冠」處於變化中。隨著時間推移，「長新冠」症狀大多數會越來越輕，但仍有一小部分人會覺得症狀「揮之不去」。他認為，「長新冠」在衰減。

3年過後新冠病毒會消失嗎？張文宏說，人們說的「大疫不過3年」，是指宿主免疫系統讓人們有此感覺，病毒其實始終在那裡。他引用了達爾文的一段話：「能夠生存下來的物種，並不是那些最強壯的，也不是那些最聰明的，而是那些對變化作出快速反應的。」