國民黨立委參選人、新北市議員葉元之21日代班主持網路節目《誰來早餐》，並訪問獲民進黨禮讓，將參選2024台北市大安區立委的台北市議員苗博雅，引發爭議。媒體人朱凱翔今(24)日在臉書粉專《不演了新聞台》曝內幕，並透露有人擷取苗與葉談論國民黨總統參選人侯友宜的部分，並匿名剪成短影音後傳給侯陣營，葉被質疑跟苗一起嘲笑侯，「這是他最大的壓力源」。

朱凱翔今(24)日在臉書粉專《不演了新聞台》發文指出，他上上周暫時退出直播後，團隊成員優先聯繫曾經合作過的來賓代班，葉元之很快就答應了，未料葉元之Feat.苗博雅的組合，卻引來苗博雅對手、國民黨前台北市議員羅智強的不滿。

朱凱翔強調，他暫時退出後就真的沒有過問相關事宜，全交給團隊小編與來賓協調節目內容。會訪談苗博雅，是因為小編與葉元之覺得有話題性。直播結束後，羅智強子弟兵、國民黨台北市議員楊植斗則對葉元之開砲，朱當晚便打通電話給葉元之，認為兩人表現都很好，苗博雅談了侯友宜，葉元之也當著苗博雅批評賴清德，這樣的對話挺好。

朱凱翔透露，葉元之也坦言不理解羅智強反應幹嘛這麼大，並提到當天有人只擷取苗博雅與葉元之談論侯友宜的部分，匿名剪成短影音後傳給侯陣營，葉元之因此被質疑是跟苗博雅一起嘲笑侯，「這是他最大的壓力源」。

由於葉元之因此事受到不少抨擊，朱凱翔坦言非常過意不去，也對苗博雅表示歉意。朱凱翔因此發文說明，並強調並沒有什麼陰謀論。